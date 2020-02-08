В Благовещенске определили список дворов, которые благоустроят в 2020 году

В городском управлении ЖКХ в пятницу, 7 февраля, состоялось заседание общественной комиссии по благоустройству и формированию современной городской среды. Члены комиссии определили предварительный список дворов, которые будут благоустроены в 2020 году.

В состав комиссии входят представители органов общественной самодеятельности, администрации Благовещенска, а также депутаты Благовещенской городской Думы.

В перечень на благоустройство внесены дворы как из центральных районов города, так и из отдаленных. Это территории многоквартирных домов в районах КПП, судостроительного завода, микрорайона, пересечения улиц Лазо – Зейская, Амурская – Шимановского. Всего больше 20 дворов. В них приведут в порядок тротуары, заасфальтируют проезды, обновят освещение, отремонтируют водоотведение. Сделано это будет в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Лимиты нам уже доведены – 118 миллионов рублей в этом году будет направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий – из федерального, областного и городского бюджетов. На дворы предусмотрено порядка 85 миллионов, остальные средства пойдут на благоустройство общественной территории», – отметил начальник управления ЖКХ города Благовещенска Сергей Казанцев.

В пресс-службе городской администрации поясняют, что адреса для предварительного списка комиссия отбирала по балльной системе. Оценивались такие критерии, как уровень задолженности жителей за коммунальные услуги, сроки подачи документов для участия в программе, использование комплексного подхода.

За наличие общей проектно-сметной документации, заказанной жителями соседних многоквартирных домов, члены комиссии начисляли дополнительные баллы.

«У нас, например, на улице Пушкина, в районе судоверфи, четыре дома. Мы сделали единую проектно-сметную документацию. Я занималась на своей территории всеми четырьмя домами», — пояснила представитель общественной комиссии.

Предварительный список, утвержденный комиссией, будет согласован городским управлением капитального строительства до 28 февраля. После этого благовещенцы смогут с ним ознакомиться. К работам по благоустройству приступят после определения подрядчиков по итогам конкурсных процедур.