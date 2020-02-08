В Благовещенске открылась необычная выставка работ семьи из Зеи (фото)

Открывая выставку, председатель Амурской общественной организации «Союз художников России» Вадим Кондратьев сказал, обращаясь к авторам: «Вы нам привезли хорошую погоду и замечательное настроение, порадовали и удивили!». С открытием выставки Румянцевых поздравил известный амурский художник Анатолий Ефремов – он друг и вдохновитель творческой семьи.

В экспозиции, разместившейся в музейном зале № 21, представлены ювелирные изделия высокого профессионального уровня, выполненные Андреем Румянцевым, и картины авторства Натальи Румянцевой. Это их первая большая совместная выставка в Благовещенске.

В экспозиции представлены 25 живописных работ и ювелирные изделия, выполненные с использованием различных камней, металлов и природных материалов. Обращает на себя внимание оригинальность украшений – почти все они массивные и необычные, металл гармонично сочетается с красотой природных материалов – камня, перламутра, морской раковины, дерева.

«Если честно, в ежедневной работе я устал работать с мелкими изделиями. Чаще всего приходится работать с золотом, а здесь слишком много ограничений – по весу, размеру, деталям. Поэтому, работая над этой коллекцией, я развернулся», – признается ювелир Андрей Румянцев.

Картины Натальи объединяет тема любви ко всему живому – людям, животным, природе. Автора вдохновляет красота родного края: Наталья родилась и живет в Зее. Суровую северную природу она пишет с искренней любовью. «Зея – это тихое местечко, вроде и город, но вокруг лес, сопки, вода – природа. Близость к природе жизненно необходима человеку, ведь мы сами являемся ее частью. В Зее ты постоянно взаимодействуешь с природой, она очищает и наполняет энергией», – говорит Наталья. Ее пейзажи полны свежести, воздуха и умиротворения.

Кроме пейзажей, в экспозиции представлены портреты – самого автора, ее мужа, сына, играющего на саксофоне, знакомых. «Работая над портретом зейской бабушки, я хотела показать, что красота – это не только молодость и сила. Старый человек красив тем, что в нем проявляются его характер и жизненный опыт. Эта бабушка вся светится, всегда улыбается. На нее смотришь и видишь, какая она добрая, спокойная, доброжелательная и умиротворенная», – объясняет художник.

Неотъемлемая часть творчества авторов выставки – духовная традиция. «Нам хотелось показать, что весь наш мир – это проявление энергии высшего начала. В каждом живом существе есть душа – как частичка света, жизни. Каждое живое существо дышит, чувствует, радуется, любит свое дитя. Когда понимаешь это, смотришь на мир совершенно иначе, чем прежде».

Выставка работ Натальи и Андрея Румянцевых будет работать до 28 февраля.