Мальчики из Амурской области пытаются доказать, что они самые красивые в России

Амурские дети принимают участие во всероссийском онлайн-конкурсе «Самый красивый мальчик России». Главный приз конкурса – сертификат на крупную денежную сумму. Принять участие могут мальчики со всей страны от рождения до 17 лет.

Фотографии участников, в том числе из Амурской области, опубликованы на официальном сайте конкурса. За звание самых красивых борются мальчики из Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска, Свободного, Циолковского, Сковородина и других населенных пунктов Приамурья.

Самого красивого мальчика России выбирают один раз в год. В конкурсе определяются победители в каждой возрастной категории. Для того чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте и добавить три свои лучшие фотографии.

Для попадания в полуфинал нужно либо попасть в десятку лучших в своей возрастной категории при помощи голосования, либо одержав победу в творческом экспресс-конкурсе.

Профессиональное жюри из директоров модельных агентств и партнеров выберут 18 победителей. В финальном голосовании они будет оценивать естественную внешность, не учитывая разницу в количестве голосов. Победители получат кубки.

Один из мальчиков, набравший максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула «Самый красивый мальчик России» и получит сертификат на сумму 50 000 рублей в магазин.

Зрительское онлайн-голосование продлится до 3 мая, голосование жюри – до 7 мая. Победителей объявят 10 мая текущего года.