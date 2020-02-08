В России прогнозируют рост цен на жилье на 25 %

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25 %. По мнению сенаторов Совета Федерации, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, принимавший участие в работе над законом о долевом строительстве.

«Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13 %, в «новой Москве» – от 9 до 12 %», – отметил сенатор.

Повышение в 25%, согласно прогнозам экспертов комитета, будет связано с несколькими факторами. Так, сейчас ставка по кредитам для застройщиков по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов у всех банков была приблизительно одинаковой – от 11 до 14 %. До введения этой системы у застройщиков был бесплатный доступ к средствам дольщиков. Кроме того, теперь строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40 % стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%, отметил Сергей Лисовский. Все платежи теперь идут через банк, но, как показывает практика, нередко это происходит с задержкой примерно в три-четыре недели, что тоже прибавляет несколько процентов к затратам. В среднем, согласно расчетам экспертов, это выливается в 23 % прямых издержек у застройщика.

Кроме того, стоимость жилья может увеличиться и потому, что многие средние и мелкие строители постепенно уходят с рынка, считают в комитете. Когда крупные компании поймут, что остались одни, они неизбежно повысят цены, уверены сенаторы.

Российские застройщики с июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Их средства, вложенные в приобретение жилья, хранятся на эскроу-счетах. При этом строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Однако в правительстве не склонны драматизировать ситуацию. Перед реформой действительно было много разговоров о неминуемом росте цен и монополизации рынка, однако этого не произошло благодаря современным технологиям и отлаженной работе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно, – заявил он. – Например, проработали с банками вопрос по кредитованию небольших проектов. С точки зрения затрат на выдачу кредита банку все равно, кредитовать большой объем стройки или маленький. Есть сумма постоянных расходов. Хотя, конечно, отдача выше, когда в работе большой проект».

Информацию о том, что у застройщиков не возникает проблем из-за новой системы расчета, Сергей Лисовский поставил под сомнение. Он привел в пример Курганскую область, где сейчас нет крупных застройщиков, а мелкие не могут получить кредит по эскроу-счетам в банке, потому что не в состоянии выполнить все требования.

Опрошенные «Известиями» эксперты разделились во мнении насчет прогноза сенаторов. Некоторые считают рост цен вполне реальной перспективой, говоря о 15-20 % за два года. Другие игроки рынка к предположениям о резком увеличении цен на недвижимость относятся скептически.

А в одном из банков вовсе говорят о том, что в некоторых случаях компании теперь могут и сэкономить: «Рост затрат компенсируются, например, отсутствием необходимости отчислять 1,2 % от каждого ДДУ (договора долевого участия) в компенсационный фонд».