Михаил Мишустин назначил экс-амурчанина замглавы Минэкономразвития
Заместителем министра экономического развития РФ стал бывший амурчанин Сергей Чеботарёв. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу, 7 февраля.
Документ опубликован на сайте российского правительства.
Сергей Чеботарев родился в 1969 году в поселке Магдагачи Тыгдинского района Амурской области, окончил Уссурийское суворовское военное училище, а затем — Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.
После окончания воинской службы в 1998 году он занимался научной и преподавательской деятельностью в вузах Москвы, а с 2004 по 2018 год занимал различные должности в администрации президента.
21 января Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, передав его полномочия Минэкономразвития, пишет РБК.
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