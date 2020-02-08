Михаил Мишустин назначил экс-амурчанина замглавы Минэкономразвития

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Заместителем министра экономического развития РФ стал бывший амурчанин Сергей Чеботарёв. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу, 7 февраля.

Документ опубликован на сайте российского правительства.

Сергей Чеботарев родился в 1969 году в поселке Магдагачи Тыгдинского района Амурской области, окончил Уссурийское суворовское военное училище, а затем — Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

После окончания воинской службы в 1998 году он занимался научной и преподавательской деятельностью в вузах Москвы, а с 2004 по 2018 год занимал различные должности в администрации президента.

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