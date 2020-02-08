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сегодня, 10:07 2

Михаил Мишустин назначил экс-амурчанина замглавы Минэкономразвития

Михаил Мишустин назначил экс-амурчанина замглавы Минэкономразвития
Фото: Ваганов Антон / ТАСС

Заместителем министра экономического развития РФ стал бывший амурчанин Сергей Чеботарёв. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу, 7 февраля.

Документ опубликован на сайте российского правительства.

Сергей Чеботарев родился в 1969 году в поселке Магдагачи Тыгдинского района Амурской области, окончил Уссурийское суворовское военное училище, а затем — Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

После окончания воинской службы в 1998 году он занимался научной и преподавательской деятельностью в вузах Москвы, а с 2004 по 2018 год занимал различные должности в администрации президента.

21 января Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, передав его полномочия Минэкономразвития, пишет РБК.

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#российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ну всё, начнется сейчас для Амурки золотая пора, еще больше чем козлов сделает, ипотеку 1,5%

  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Только и всего что родился в Амурской области. А дальше все по окрестностям болтался.

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