Праздника фонарей в Хэйлунцзяне не будет из-за коронавируса

В соседней с Приамурьем провинции Хэйлунцзян за организацию массовых мероприятий можно попасть в тюрьму. Для организаторов предусмотрен административный арест на 5 суток, с участниками мероприятий проводят беседы.

В рамках борьбы с распространением коронавируса нового вида в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян отменены и строго запрещены все массовые мероприятия. Однако находятся нарушители этих правил, которых власти строго наказывают, пишет Biang.ru, со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

Как сообщается, в одном из районов Цицикара, полиция накрыла работающий подпольно карточно-шахматный клуб, где участники клуба играли в покер, и даже не носили масок

«В соответствии с 1 параграфом закона "О взысканиях за нарушение общественного порядка" и в связи с отказом в исполнении мер Народного правительства Цицикара в рамках режима чрезвычайной ситуации, владельца клуба полиция поместила под административный арест на 5 суток, а с участниками клуба провела беседу», – заявил в интервью телеканалу полицейский участка на улице Минханлу города Цицикара Ян Цзэ.

В Суйфэньхэ городские власти накрыли подпольный клуб игры в мацзян (традиционная игра в Китае – Прим. ред.). В помещении было установлено четыре игровых стола, никто из игроков не носил маски. Все участники мероприятия были доставлены в полицию, где их допросили и провели с ними воспитательную беседу.

8 февраля в Китае отмечается праздник Юаньсяо – Праздник фонарей, который выпадает на 15-й день китайского Нового года. В провинции Хэйлунцзян, в связи с эпидемиологической обстановкой жителям запрещено собираться вместе, чтобы запускать петарды, запрещены массовые мероприятия и походы в ресторан. При выходе на улицу власти необходимо носить защитную маску.

На 7 февраля 00:00 в провинции Хэйлунцзян насчитывается 277 заболевших коронавирусом нового вида, 8 человек выздоровело, трое скончались.