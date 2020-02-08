На развитие энергообъектов в Свободном выделено больше миллиарда рублей

На строительство и реконструкцию энергосистемы в Свободном выделена федеральная субсидия. 7 февраля, в правительстве РФ состоялась подкомиссия под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Одним из ее решений стало выделение денег на развитие энергообъектов в городе.

«Сегодня Свободный активно развивается: строится новое жилье и социальные объекты, развивается малое и среднее предпринимательство, а для этого необходимы энергетические мощности. При подготовке предложения по финансированию развития энергосистемы, мы просчитали не только существующую потребность, но и перспективную: на несколько лет вперед. По оценкам экспертов, прогнозируемая потребность города в электроэнергии на 2020-2024 годы составит 33 МВт», – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По словам Александра Козлова, на сегодняшний день уже есть заявки на 26 МВт. ««Это не виртуальные запросы, это конкретные социальные объекты, которые будут строиться в городе в рамках национальных проектов РФ: школы, больницы, жилые дома, и им, конечно, нужно электричество. И хочу отдельно поблагодарить ДРСК и лично генерального директора Юрия Андреенко за помощь в подготовке проекта развития энергосистемы города», – подчеркнул глава Минвостокразвития России.

На развитие энергосистемы выделено свыше 1 миллиарда рублей. На эти средства в городе президентского внимания до 2023 года пройдет реконструкция ПС 500 кВ «Амурская» (сооружение РУ 110 кВ «Амурская» с двумя линейными ячейками), построят ПС 110/35/10 кВ «Импульс» (с двумя трансформаторами по 40 МВА) и воздушную линию электропередачи 110 кВ «Амурская-Импульс» (двухцепная), сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

В ведомстве отмечают, что средства на реконструкцию и строительство объектов энергетики выделяют по программе «Единой субсидии». Благодаря ей в Свободном уже выполнен ряд мероприятий. Например, построен детский садик, отремонтированы отделения в больнице и многое другое; а в Благовещенске построены участки набережной реки Амур и идет капитальный ремонт отделения реанимации областной клинической больницы.

В общей сложности во всех 11 дальневосточных регионах по программе «Единая субсидия» до 2022 года будут построены 493 объекта, реконструировано 329 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения.