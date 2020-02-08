Выбор читателей за 7 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 7 февраля.

Начальник управления МВД России по Амурской области, генерал-майор Николай Аксенов, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утром 7 февраля благовещенцы ощутили подземные толчки. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в Якутском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», сейсмическую активность зафиксировали на северо-востоке Китая.

В МВД озвучили статистику подростковой преступности. Показатели снижаются на протяжении последних четырех лет. Однако Амурская область находится среди регионов, лидирующих по подростковой преступности.

Версия о травле в отношении Даниила Засорина, который устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ, не подтвердилась. Об этом заявили во время итоговой пресс-конференции амурского следственного управления.