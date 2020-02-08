Амурские криминалисты расшифровали медальоны солдат, погибших в Сталинградской битве

Специалисты экспертно-криминалистического центра амурского УМВД России расшифровали найденные амурскими поисковиками медальоны солдат Великой Отечественной войны. Сводный поисковый отряд Амурской области летом 2019 года во время экспедиции «Вахта памяти 2019 Серафимовичский плацдарм» обнаружил три медальона, принадлежащие погибшим под Сталинградом.

Они были переданы на расшифровку в лабораторию экспертно-криминалистического центра амурской полиции. Экспертам удалось извлечь записки, содержащиеся в персональных карболитовых пеналах солдат. Пеналы были вскрыты, плотно скрученные бумажные свитки были аккуратно развернуты и подвергнуты расшифровке с помощью специального криминалистического оборудования и реагентов.

«Две из трёх записок оказались не заполненными. Среди солдат существовало суеверие относительно этой процедуры, согласно которому написать своё имя в записке смертного медальона, значило навлечь на себя беду. Но третий медальон был добросовестно заполнен его владельцем. Он принадлежит Стародубцеву Василию Никитовичу, уроженцу Тамбовской области, 1923 года рождения, что отчетливо видно в рукописном тексте. Принадлежность к воинской части бойца сейчас устанавливается исследователями поискового движения России. По документам Староюрьевского районного военкомата Тамбовской области удалось выяснить, что Василий Никитович считается пропавшим без вести с апреля 1942 года», – сообщил командир сводного поискового отряда Амурской области, руководитель регионального отделения поискового движения России Владимир Федорук.

Тело красноармейца Стародубцева в настоящее время находится в Бобровском сельском поселении Серафимовичского района Волгоградской области. Согласно регламенту поисковых работ после идентификации проводится розыск родных погибшего солдата. Если родственники будут найдены, то по их воле, сельское поселение, на территории которого было найдено тело, обязано передать останки бойца семье для последующего захоронения. Если родственников не удастся найти, то тело будет погребено в братской могиле у средней школы хутора Бобровский-2 в мае со всеми воинскими почестями и постановкой на учёт в местных органах военного управления. Поисковики уже направили обращение к своим коллегам из Тамбовской области с просьбой оказать помощь в поиске родственников бойца.

Амурские поисковики уже пятый год проводят поисковые полевые работы на местах боёв 96-й «амурской» стрелковой дивизии сформированной в 1942 году на станции Завитая в Амурской области и воевавшей на фронтах Сталинградского сражения. Во время вахты 2019 года были обнаружены останки восьми советских военнослужащих, погибших при освобождении Серафимовичского плацдарма.