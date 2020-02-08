Юные гости амурского парка «Патриот» будут жить в новых общежитиях

Фото: пресс-служба областного правительства

Общежития, общей вместимостью до 500 человек возводят на территории полигонов ДВОКУ. Одно на центральном, второе – рядом с «Партизанской деревней» и территорией, где в марте начнут строить копию Албазинского острога.

«Очень много школьников, допризывной молодежи приезжают к нам на сборы на различные военно-патриотические и исторические акции и занятия. И при большой насыщенности самого полигона приходилось искать место проживания для ребят вне полигона. С появлением общежитий ребята смогут здесь жить в комфортных условиях, со всеми удобствами в любое время года и при любой погоде. Здания мы подключим к централизованной системе водоснабжения и отопления», – рассказал заместитель руководителя ДВОКУ полковник Сергей Галушко.

Общежития состоят из модулей, которые передало ПАО «Русгидро» по договоренности с правительством Амурской области. Ранее это были жилые корпуса в вахтовом городке во время строительства Нижнебурейской ГЭС.

Первое общежитие на центральном полигоне, где расположен комплекс огневой и тактической подготовки, сможет принять ребят 9 мая. Второе общежитие, расположенное возле «Партизанской деревни», откроется одновременно с запуском первой очереди копии Албазинского острога (Малого острога) – 1 сентября.

Инициативу выстроить на территории парка «Патриот» копию Албазинского острога выдвинул губернатор Приамурья Василий Орлов. Албазинский острог будет иметь значение не только для патриотического и культурно-исторического воспитания молодежи, но и станет важным туристическим объектом как для посетителей из России, так и из КНР. Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Амурской области уделяется пристальное внимание. Так, за прошлый год количество юнармейцев в регионе увеличилось до шести тысяч детей, а военно-патриотических клубов стало больше сотни, сообщает областное правительство.

«В год 75-летия Победы развитие данного направления имеет особое значение. Нам важно сохранить историческую память и историческую правду. Партизанская деревня парка «Патриот», воссозданная с высокой степенью реалистичности, позволяет рассказать детям, как тяжело досталась победа нашим прадедам. Жилые корпуса позволят охватить мероприятиями парка большее количество детей, в том числе из отдаленных северных территорий», – отметила первый заместитель министра образования области Елена Бурдуковская.