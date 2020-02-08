Гороскоп 8 февраля: Козероги напряжены, Львам стоит быть терпеливыми

Восход Солнца: 07:54

Заход Солнца: 17:33

Солнце в Водолее.

Овен. Благоприятный день. Вероятно, дела будут решаться с минимальными потерями времени и сил. Хороший день для коллективных занятий, общения. Для достижения поставленной цели привлеките к своим проектам и планам других людей, чтобы общими силами действовать более эффективно и надежно.

Телец. Этот день можно делить на две половины: неудачную первую и удачную вторую. Вполне может статься, что человек, от которого Вы зависите, недоволен вами. Будьте готовы к серьезному разговору, так как последствия его могут быть самыми неожиданными. Запланируйте более ответственные как личные, так и общественные дела на вторую половину дня, она принесет вам мири восстановление равновесия.

Близнецы. День серьезных провокаций и противостояния. Исход любого спора будет чреват скандалом, потому что сегодня взаимопонимание полностью отсутствует. Будьте предельно осторожными.

Рак. Наступило время для хорошего, продолжительного отдыха. Рекомендуется планирование отпуска, путешествий, поездок. Чтобы получше разобраться в своих чувствах, Вы можете решиться провести выходной день в уединении. Во второй половине дня вероятны неприятные известия. Возможно, самые близкие люди будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

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Лев. Судьба по-прежнему проверяет выдержку Львов, целеустремленность, верность жизненным принципам. Вероятно необъективное отношение к вам окружающих людей. Проявите терпимость и выдержку. Не ввязывайтесь в пустые споры, которые ничего, кроме взаимного раздражения, не принесут.

Дева. Сатанинский день. Сегодня нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Вероятны тяжелые потери, которые отразятся на вашей судьбе. Альтруизм и служение ближнему не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация.

Весы. Возможно, Вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована вся неделя. Они могут быть связаны с детьми,творчеством, личным успехом. Рекомендуется сегодня начинать реализацию своих планов.

Скорпион. Активный, напряженный день. Постарайтесь не отвлекаться на второстепенные детали и не тратить время в пустых разговорах. Тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, принесет свои результаты. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Сегодня у Вас может появиться чувство усталости, повысится раздражительность. Все это временное явление. Постарайтесь не так болезненно реагировать на замечания близких. Отнеситесь к себе критично.

Козерог. Неблагоприятный день, который испытает Вас на прочность. Начатая работа потребует чрезмерного напряжения сил, способности быстро принимать решения, умения скрывать свои планы. Несмотря на эмоциональные перегрузки, Вы сможете преодолеть все препятствия. Вам поможет нестандартный подход к делу и новизна мышления. В результате победы Вас ожидает улучшение во всех сферах деятельности.

Водолей. Возможен денежный кризис – внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Относитесь к этому по-философски. Вероятна легкая депрессия, которая сейчас некстати. Постарайтесь не углубляться в мысли и не занимайтесь самоанализом, так как от этого ничего не изменится.

Рыбы. Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности. Вероятно, сегодня Вам придется решительно взяться за разрешение бытовых проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно — это не ваш стиль.

Астролог: Вальдемар Небоходцев