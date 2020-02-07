Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:48 0

В России предлагают изменить порядок медосвидетельствования водителей

В России предлагают изменить порядок медосвидетельствования водителей
Фото: pixabay.com

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить. В Госдуме предлагают полиции первым делом смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия запрещенных веществ в организме.

По мнению депутатов, такие препараты могут оказаться в крови абсолютно случайно. Например, если человек съест выпечку с маком, то экспертиза способна показать наличие небольшого количества опиатов, а популярные сердечные капли и вовсе содержат фенобарбитал.

Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения, сообщает РЕН ТВ.

Просмотров всего: 266

#транспорт

распечатать


Общество 8

В Благовещенск прибыли 10 машин с овощами из Хэйхэ

Общество

Амурская ветслужба получила технику для экстренной помощи при вспышках ящура и АЧС

Общество

В Благовещенске на выходные закроют движение автобусов по улице Пролетарской
Происшествия 4

В Благовещенске разбилась легковушка (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь