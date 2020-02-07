В России предлагают изменить порядок медосвидетельствования водителей

Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить. В Госдуме предлагают полиции первым делом смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия запрещенных веществ в организме.

По мнению депутатов, такие препараты могут оказаться в крови абсолютно случайно. Например, если человек съест выпечку с маком, то экспертиза способна показать наличие небольшого количества опиатов, а популярные сердечные капли и вовсе содержат фенобарбитал.

Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения, сообщает РЕН ТВ.