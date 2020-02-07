В Приморье неизвестные убили амурского тигра

В лесу Приморья неизвестные убили краснокнижного амурского тигра. Идет расследование, сообщил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Нашли подозрительные следы, на место были вызваны сотрудники охотнадзора и полиции, эксперты Центра "Амурский тигр". Было проведено обследование, факт подтвердился – к сожалению, одним тигром стало меньше», – сказал Арамилев.

Как сообщил РИА Новости представитель охотнадзора Приморья, специалисты прибыли на место. «Собранные материалы направлены в полицию. Ведётся следствие», – отметил собеседник.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты – занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.