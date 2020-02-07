В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Процедуру приема иностранцев в гражданство РФ существенно упростят. Получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство.

Как сообщили в Белом доме «Коммерсанту», работа находится на финальной стадии. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце.

О подготовке правительством законодательных изменений, упрощающих гражданам других государств получение гражданства РФ, рассказали в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики. Группа, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 до 10 миллионов. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать»,— сказал «Коммерсанту» вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, входящего в президентскую рабочую группу, статью 13 закона «О гражданстве» могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца—соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Калашников уверен, что ожидающийся законопроект «будет революционным». «Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался», – сказал он.

Коллега Леонида Калашникова депутат Константин Затулин назвал готовящееся решение «правильным, давно назревшим и соответствующим здравому смыслу». «Продиктовано это тем, что мы заинтересованы в увеличении числа граждан России. Прежде всего за счет соотечественников. Это даст возможность паспортизировать диаспору за рубежом. Они хотят получить российское гражданство, но не могут, поскольку надо выйти из гражданства страны проживания. Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ», — отметил парламентарий.

Константин Затулин сообщил, что к депутатам поступают обращения от иностранцев, которые хотели бы стать россиянами, не лишаясь гражданства государств проживания. «Есть случаи, когда немцы, выехавшие в свое время из России и Казахстана, обращались к нам. Они довольно крупную общину в Германии составляют, но не все, что там происходит, им нравится. Ехали в одну, а теперь она другая. Они хотели бы вернуться, но не хотят для себя дверь в Германию закрывать: хотят быть гражданами России, но не хотят терять гражданство Германии», – сказал он.