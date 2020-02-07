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сегодня, 19:55 9

Контрразведка задержала заместителя начальника Генштаба ВС России

Контрразведка задержала заместителя начальника Генштаба ВС России
Фото: Минобороны РФ

В Москве задержан заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

По данным источника «Ъ», рано утром 8 февраля сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали генерал-полковника Халила Арсланова у него дома и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором ГВСУ СКР собирается ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца.

По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 миллиарда рублей, дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника. Последний свою вину не признает, полагая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. Исследования на полиграфе показали, что Халил Арсланов не врет.

Минобороны отказалось подавать к нему гражданский иск о возмещении ущерба, сообщив, что это будет сделано, если суд признает вину генерала.

Представители защиты Халила Арсланова для комментариев доступны не были.

Как сообщало Амур.инфо, обвинение в причастности к хищению 2,2 миллиарда рублей Халилу Арсланову предъявили еще в октябре 2019 года. Во время допроса ему стало плохо, поэтому вместо суда и СИЗО он оказался в госпитале с признаками гипертонического криза. Как писали тогда СМИ, расследование только эпизодами, связанными с хищениями 2,2 миллиарда, очевидно, не ограничится.

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#Белогорск #военные #происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    офигеть воруют

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Внутренняя грызня начинает раскручиваться. То ли еще будет в ближайшие 2-4 года.

  • full

    full
    1 час назад

    А ничего, что сегодня седьмое февраля, а арестовали его, согласно новости, рано утром восьмого?

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    амур-инфо берет новости из будущего)) кьто там презиком в 2026 не намекнете?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Амуринфо обладает даром предвидения, сегодня только 7 февраля, а АИ знает новости за утро 8 февраля...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».

    По данным издания, генерала сначала отправили к следователю главного военного следственного управления, а затем отвезли в 235-й гарнизонный военный суд, который рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.

    Как сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник, задержанному инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве. В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Арсланов доставлен на допрос к следователю по новым эпизодам уголовного дела о хищениях в «Воентелекоме».

    РБК направил запрос в главное военное следственное управление СК России.

    В октябре Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/politics/07/02/2020/5e3d310a9a794738f10ddb0d

  • Ox

    Ox
    59 минут назад

    Вот она, краса и гордость России!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    52 минуты назад

    Это грызня крыс.... Сейчас будут друг друга арестовывать и награждать ценными подарками с повышением в должности)) Пример - Табуреткин)) На котором клейма некуда ставить..

  • Нур

    Нур
    33 минуты назад

    Так и будет, пока растреливать не будут

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