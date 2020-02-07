Контрразведка задержала заместителя начальника Генштаба ВС России

Фото: Минобороны РФ

В Москве задержан заместитель начальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

По данным источника «Ъ», рано утром 8 февраля сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали генерал-полковника Халила Арсланова у него дома и доставили к следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ), который ранее предъявил ему обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором ГВСУ СКР собирается ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца.

По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 миллиарда рублей, дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника. Последний свою вину не признает, полагая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. Исследования на полиграфе показали, что Халил Арсланов не врет.

Минобороны отказалось подавать к нему гражданский иск о возмещении ущерба, сообщив, что это будет сделано, если суд признает вину генерала.

Представители защиты Халила Арсланова для комментариев доступны не были.

Как сообщало Амур.инфо, обвинение в причастности к хищению 2,2 миллиарда рублей Халилу Арсланову предъявили еще в октябре 2019 года. Во время допроса ему стало плохо, поэтому вместо суда и СИЗО он оказался в госпитале с признаками гипертонического криза. Как писали тогда СМИ, расследование только эпизодами, связанными с хищениями 2,2 миллиарда, очевидно, не ограничится.