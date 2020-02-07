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сегодня, 19:23 0

Амурским разведчикам поступила партия автоматов Калашникова новейшего уровня

Амурским разведчикам поступила партия автоматов Калашникова новейшего уровня
Фото: pixabay.com

Первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение разведчиков общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области. В ближайшее время на общевойсковых полигонах военнослужащие проведут пристрелку и обслуживание оружия.

АК-12 калибра 5,45 миллиметра, автомат абсолютно нового уровня разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные

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