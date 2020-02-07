В Благовещенск прибыли 10 машин с овощами из Хэйхэ
В Благовещенск из Хэйхэ приехали 10 российских машин с плодово-овощной продукцией. 7 февраля в Приамурье возобновились грузовые перевозки через границу с КНР. Как сообщалось ранее, это стало возможным лишь с соблюдением определённых условий и в ограниченном режиме.
«Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ сегодня отработал только на ввоз скоропортящейся продукции. 10 российских грузовых машин ушло на китайскую сторону. С соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора и иных служб они загрузились плодово-овощной продукцией, не выходя за пределы пункта пропуска. Автомобили вернулись в Россию, завершается их оформление», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.
Контрольные службы пункта пропуска в Поярково также приступили к работе, начали необходимые приготовления. Но фактически перевозки могут стартовать с 10 февраля. Время необходимо для того, чтобы подготовиться должным образом и соблюсти все необходимые требования.
Роспотребнадзором разработаны детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, участвующих в международных перевозках груза через государственную границу, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
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