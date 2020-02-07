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7февраля
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сегодня, 19:12 10

В Благовещенск прибыли 10 машин с овощами из Хэйхэ

В Благовещенск прибыли 10 машин с овощами из Хэйхэ

В Благовещенск из Хэйхэ приехали 10 российских машин с плодово-овощной продукцией. 7 февраля в Приамурье возобновились грузовые перевозки через границу с КНР. Как сообщалось ранее, это стало возможным лишь с соблюдением определённых условий и в ограниченном режиме.

«Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ сегодня отработал только на ввоз скоропортящейся продукции. 10 российских грузовых машин ушло на китайскую сторону. С соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора и иных служб они загрузились плодово-овощной продукцией, не выходя за пределы пункта пропуска. Автомобили вернулись в Россию, завершается их оформление», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Контрольные службы пункта пропуска в Поярково также приступили к работе, начали необходимые приготовления. Но фактически перевозки могут стартовать с 10 февраля. Время необходимо для того, чтобы подготовиться должным образом и соблюсти все необходимые требования.

Роспотребнадзором разработаны детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, участвующих в международных перевозках груза через государственную границу, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Просмотров всего: 933

#коронавирус в Китае #таможня #транспорт

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Комментарии
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  • Всем Добра

    Всем Добра
    2 часа назад

    Хорошая новость, цинга и авитаминоз отменяются)

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Импортозамещение !!!

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    теплица значит тож через пару дней выложит товар )

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    50 минут назад

    retrogr

    теплица значит тож через пару дней выложит товар )



    +19500)))...

    Это тоже самое что "Краснодарские" яблоки на прилавке)))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    33 минуты назад

    Всем ДобраХорошая новость, цинга и авитаминоз отменяются)


    А как же мы раньше цингу и авитоминоз переживали?Вот 20-30 лет назад???Огурцы-помидоры только летом с грядки,остальное-соленья,и ничего,пережили алкаша.Без авитоминоза и китайской химии.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    31 минута назад

    Сергей вокалист
    retrogr

    теплица значит тож через пару дней выложит товар )



    +19500)))...

    Это тоже самое что "Краснодарские" яблоки на прилавке)))


    А если такого не будет,вокалист признается,что +19500 солгал?

  • Авантыч

    Авантыч
    19 минут назад

    retrogr

    теплица значит тож через пару дней выложит товар )



    Диванные Иксперты не успевают за инфой. Это ведь надо опу оторвать. )) Помидоры от теплички, уже сегодня в магазинах продают. 240р.

    Внезапно.

  • Авантыч

    Авантыч
    14 минут назад

    Сергей вокалист

    retrogr

    теплица значит тож через пару дней выложит товар )



    +19500)))...

    Это тоже самое что "Краснодарские" яблоки на прилавке)))



    Ага. Молочку и курицу не берите. Там тоже "типа наша"

    Вам +19500 к опыту. У вас скилл поднялся. Куда будите тратить. К уровню "глупости" или к "интеллекту"?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    8 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    Сергей вокалист

    retrogr

    теплица значит тож через пару дней выложит товар )



    +19500)))...

    Это тоже самое что "Краснодарские" яблоки на прилавке)))



    А если такого не будет,вокалист признается,что +19500 солгал?


    И тебе, Семён Васильевич, дадут орден, за то что работал на кремлёвскую пропагандонную дезинформацию.. Только ты его не получишь.. На тот момент по всем упырям, будет звучать траурная музыка.

  • Авантыч

    Авантыч
    5 минут назад



    Пруф. И да, я соврал. Не 240р а 220.

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