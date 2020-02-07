В Благовещенск прибыли 10 машин с овощами из Хэйхэ

«Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ сегодня отработал только на ввоз скоропортящейся продукции. 10 российских грузовых машин ушло на китайскую сторону. С соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора и иных служб они загрузились плодово-овощной продукцией, не выходя за пределы пункта пропуска. Автомобили вернулись в Россию, завершается их оформление», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Контрольные службы пункта пропуска в Поярково также приступили к работе, начали необходимые приготовления. Но фактически перевозки могут стартовать с 10 февраля. Время необходимо для того, чтобы подготовиться должным образом и соблюсти все необходимые требования.

Роспотребнадзором разработаны детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, участвующих в международных перевозках груза через государственную границу, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.