В Приамурье хотят внедрить систему, благодаря которой жилье будет строиться быстрее

В ДФО сократят сроки возведения жилья. Минстрой России планирует внедрить в пяти регионах Дальнего Востока электронную систему по подключению новостроек к коммуникациям. По мнению ведомства и застройщиков, это и позволит сократить время строительства.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России», сегодня принятие решений о подключении домов к сетям часто затягивается на несколько месяцев. В электронном виде на это уходит 14 дней. В этом году систему хотят внедрить в Татарстане, Амурской области, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, а также в Якутии. В дальнейшем ее распространят по всей стране.

Минстрой уже внес проект постановления в правительство. Сейчас система работает в столичных регионах и значительно сокращает административные барьеры для девелоперов, что уменьшает сроки строительства.

Поддержку субъектам ДФО для перехода на новую систему планируется оказывать совместно с Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минэнерго и региональными властями, которые уже ведут переговоры с застройщиками, предлагают им поддержку в предоставлении земельных участков, подведении инфраструктуры.