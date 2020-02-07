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сегодня, 18:58 4

В Приамурье хотят внедрить систему, благодаря которой жилье будет строиться быстрее

В Приамурье хотят внедрить систему, благодаря которой жилье будет строиться быстрее
Фото: pixabay.com

В ДФО сократят сроки возведения жилья. Минстрой России планирует внедрить в пяти регионах Дальнего Востока электронную систему по подключению новостроек к коммуникациям. По мнению ведомства и застройщиков, это и позволит сократить время строительства.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России», сегодня принятие решений о подключении домов к сетям часто затягивается на несколько месяцев. В электронном виде на это уходит 14 дней. В этом году систему хотят внедрить в Татарстане, Амурской области, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, а также в Якутии. В дальнейшем ее распространят по всей стране.

Минстрой уже внес проект постановления в правительство. Сейчас система работает в столичных регионах и значительно сокращает административные барьеры для девелоперов, что уменьшает сроки строительства.

Поддержку субъектам ДФО для перехода на новую систему планируется оказывать совместно с Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минэнерго и региональными властями, которые уже ведут переговоры с застройщиками, предлагают им поддержку в предоставлении земельных участков, подведении инфраструктуры.

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#Дальний Восток #Недвижимость #строительство

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    вон в Белогорске уже построили

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Китайцев-строителей больше завезут?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    что за заголовок? судя по тексту - не строиться быстрее, а вводиться в эксплуатацию быстрее.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Откат в одно окно,......

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