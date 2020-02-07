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7февраля
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сегодня, 18:46 0

О сильно завышенных ценах на овощи амурчане могут сообщать на горячую линию

О сильно завышенных ценах на овощи амурчане могут сообщать на горячую линию

Амурское УФАС просит жителей области сообщать о признаках необоснованного поднятия цен на овощи и другие продукты. Для этого создана горячая линия: 8 (4162) 52-00-84. Для всестороннего рассмотрения жалобы ее необходимо направить также письменно в антимонопольный орган.

Для этого на электронную почту: to28@fas.gov.ru необходимо прислать заявление с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество и адрес места жительства для физического лица, наименование и место нахождения для юридического лица; имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении которого подано заявление; описание нарушения антимонопольного законодательства; существо требований, с которыми заявитель обращается; перечень прилагаемых документов, свидетельствующих о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

Об этом стало известно на заседании всех территориальных органов Федеральной антимонопольной службы ДФО, которое было организовано в оперативном порядке.

Врио руководителя управления ФАС России по Амурской области Горячева сообщила, что в регионе сложилась наиболее напряженная в ДФО ситуация ввиду присутствия на рынке плодовоовощной продукции большой доли продуктов, ввозимых из-за рубежа. В настоящий момент антимонопольным органом принимаются все необходимые меры. Факты спекулятивного поднятия цен будут тщательным образом рассмотрены на предмет нарушения федерального законодательства.

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