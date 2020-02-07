Амурская ветслужба получила технику для экстренной помощи при вспышках ящура и АЧС

Ветеринарная служба Приамурья впервые за 9 лет обновила автопарк. В районы области отправятся 8 единиц техники — 5 автомобилей «Нива» и 3 дезинфекционных установки Комарова (ДУК). На закупку машин амурскому управлению ветеринарии было выделено около 10,5 миллиона рублей из областного бюджета.

Ключи от новых автомобилей в торжественной обстановке в пятницу, 7 февраля, вручил зампред регионального правительства Александр Нестеренко. Автомобили «Нива» распределили в Сковородинский, Ивановский, Шимановский, Благовещенский и Зейский районы. Их задача — стать ветеринарной «скорой помощью» и быстро доставить врача или зоотехника к заболевшему животному.

«Один врач районной ветстанции обслуживает, как правило, от трех до семи населенных пунктов. И не всегда их связывают хорошие дороги. При таких условиях без достаточно проходимого и исправного автомобиля об оперативной ветпомощи говорить невозможно. К сожалению, наш автопарк уже достаточно преклонного возраста, в последний раз он обновлялся в 2011 году. Поэтому возможность вручить сегодня специалистам новую, хорошую технику — для нас большое и радостное событие», — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

ДУКи, созданные на базе ГАЗ 33-09, — средство экстренной помощи при вспышках заразных заболеваний — таких, например, как ящур или АЧС. Они призваны быстро и наверняка купировать возможную эпидемию и остановить распространение опасной инфекции. Дезинфекционная установка используется для обеззараживания зон обитания, мест захоронений биологических отходов, территорий животноводческих комплексов или цехов по переработке мясной продукции. С их помощью дезинфекцию также проводят в местах падежа скота.

ДУКи отправятся в Тамбовский, Константиновский и Свободненский районы. Именно здесь, как показывает практика, они наиболее необходимы.

«Сегодня у ветеринарной службы праздник. Впервые за многие годы удалось обновить автопарк. Новая техника даст возможность специалистам ветслужб области оперативно реагировать на вызовы природы, более эффективно и быстро оказывать ветеринарную помощь и бороться со вспышками опасных инфекционных заболеваний там, где это необходимо. В этом году правительство области окажет содействие в дальнейшем обновлении автопарка», — отметил Александр Нестеренко.

Между тем помимо автомобилей региональное управление ветеринарии получило также новое лабораторное оборудование. На эти цели из бюджета области было направлено 2,6 миллиона рублей. Оборудование будет распределено между областными и районными ветеринарными лабораториями в зависимости от их потребностей.