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Врача из Новобурейского, обвиняемого в убийстве жены, отправят на психиатрическую экспертизу

Врача из Новобурейского, обвиняемого в убийстве жены, отправят на психиатрическую экспертизу
Фото: pixabay.com

Следователи СУ СК РФ по Амурской области продолжают работу над уголовным делом по обвинению врача в убийстве бывшей жены. Преступление произошло в конце сентября 2019 года. Женщина была убита на рабочем месте.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», после убийства бывший супруг погибшей пропал. На следующий день его нашли в районе села Верхнеблаговещенское Благовещенского района и задержали.

«По данному уголовному делу проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов, обвиняемый нуждается в направлении на стационарную психиатрическую экспертизу в связи с неясностью клинической картины. За ним необходимо наблюдение в течение определенного времени, чтобы дать заключение о том, насколько он отвечал за свои действия в момент совершения убийства и насколько его психическое состояние на тот момент и в настоящее время соответствует нормам. Амбулаторная психиатрическая экспертиза не смогла дать ответ, нуждается ли он в применении к нему принудительных мер медицинского характера, был ли он вменяем в момент совершения преступления. И в настоящее время он направлен в Хабаровск. По результатам стационарной психиатрической экспертизы будет решаться вопрос о его дальнейшем уголовном преследовании», – рассказал руководитель амурского следственного управления Станислав Белянский.

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#закон #здоровье #криминал #происшествия

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