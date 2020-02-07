«Лыжня-2020», конкурс ледовых скульптур, выступление группы «Чайф»: выходные в Благовещенске
В Благовещенске в эти выходные состоится большое спортивное мероприятие – массовая гонка «Лыжня-2020». Кроме того, в городе выступит группа «Чайф». Также горожане смогут побывать на представлении «Арабская ночь» от шоу-театра «Котовасия» и стать зрителями конкурса ледовых скульптур «Волшебный лёд Амура».
Суббота, 8 февраля
Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Раз ромашка, два ромашка».
На втором Владимировском озере состоится массовая гонка «Лыжня-2020». Работа мандатной комиссии стартует в 09:00. Открытие игровых площадок и зон мастер-классов – с 11:00. Парад открытие – в 12:00. Первый старт – в 12:15. Парад-закрытие и награждение начнётся в 14:00.
На Чигиринском водохранилище в 11:00 стартует второй этап открытого чемпионата города Благовещенска по ледовым автомобильным гонкам.
Театр драмы приглашает на комедию в двух действиях «Тётки». Начало в 18:00.
Воскресенье, 9 февраля
Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Любознательный слоненок».
В театре драмы в 12:00 можно посмотреть сказку «Бамбуковый остров», а в 18:00 – комедию в двух действиях «Тартюф, или Обманщик».
В областной филармонии отметят 20-летие ансамбля народных инструментов «Карусель». Начало праздничного концерта в 15:00.
В 16:00 в малом зале ОКЦ покажут спектакль «Сказки лисы Патрикеевны».
В 16:00 в зале ЦЭВД начнется представление «Арабская ночь» от шоу-театра «Котовасия».
На базе молодежной библиотеки имени Чехова (улица Комсомольская, 3) пройдет международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная». В 13:00 юных благовещенцев ждут на «Детскую открытую лабораторную», перевоплотиться в «лаборанта» сможет каждый в возрасте от 6 до 12 лет. В 17:00 начнется тест для взрослых.
В 19:00 в Grand Arena Ostrova начнется концерт группы «Чайф». Музыканты приедут в Благовещенск в рамках юбилейного тура «Война, мир и…».
Суббота и воскресенье, 8 и 9 февраля
В Благовещенске пройдет конкурс ледовых скульптур «Волшебный лёд Амура». Ледовое соревнование состоится в сквере АОДНТ. Организаторы приглашают горожан поддержать участников конкурса. Начало 8 февраля в 11:00. Вход свободный. Церемония награждения победителей состоится 9 февраля в 14:00.
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