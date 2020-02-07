В Благовещенске пойдет под суд студент, обвиняемый в убийстве двух бабушек

Как сообщало ИА «Амур.инфо», об убийстве двух пожилых женщин стало известно в конце июля 2019 года. В квартире одного из домов села Чигири Благовещенского района обнаружили тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позже оказалось, что убита еще одна 79-летняя женщина. Ее нашли в доме по улице Василенко в микрорайоне Благовещенска.

Подозреваемый сознался в содеянном. «Уголовное дело расследуется. Проведена стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемому. Это дело окончено и находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел и на конечной стадии расследования. Сейчас формулируется обвинение. В феврале или начале марта обвиняемый предстанет перед судом. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве двух пожилых женщин, из корыстных побуждений. Он не был с ними знаком, выслеживал бабушек, врывался в дом и совершал преступление», – объяснил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области Борис Бурков.