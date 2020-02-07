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сегодня, 17:25 0

В церковь села Новинка Благовещенского района планируют пускать прихожан

В церковь села Новинка Благовещенского района планируют пускать прихожан
Фото: Амур.инфо

В селе Новинка Благовещенского района продолжается строительство церкви. Оно началось летом 2019 года. Возведены стены белокаменного здания, застеклены окна, на крыше осталось уложить кровельный материал.

Сроки окончания строительства пока неизвестны. Внутри здания еще предстоит закончить отделочные работы.

В Благовещенской епархии пояснили, что посещение служб здесь планируют сделать открытым. Как сообщало ИА «Амур.инфо», храм в честь священномучеников Дионисия Ареопагита и Лукиана, епископа Бельгийского возводят на средства от пожертвований.

Сейчас в Новинке нет действующей церкви. Верующим епархия предлагает посещать службы в Святогорском Крестовоздвиженском женском монастыре рядом с селом Егорьевка.

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#религия #строительство

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