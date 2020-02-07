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Вовлечение детей в секту в Амурской области выделено в отдельное производство

Вовлечение детей в секту в Амурской области выделено в отдельное производство
Фото: city-yaroslavl.ru

В Амурской области сотрудники регионального следственного управления проверяют обстоятельства привлечения детей к экстремистской деятельности. Эпизод уголовного дела выделен в отдельное производство.

«Уголовное дело по пропаганде культа религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена на территории РФ) находилось в производстве управления ФСБ РФ Амурской области, и оно уже направлено в суд. Из этого уголовного дела был выделен эпизод по несовершеннолетним, которые посещали собрания. Эти обстоятельства сейчас проверяются», – сообщил во время пресс-конференции в СУ СК по Амурской области руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Иван Залунин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уголовное дело возбуждено в отношении двух деятелей местной ячейки запрещенной в России организации. Их подозревают в вербовке подростков в свои ряды. Согласно части 1.1 статьи 282.2 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в деятельность экстремистской организации влечет наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или тюремного заключения на срок до восьми лет.

В 2018 году одного из руководителей региональной ячейки задержали в квартире во время собрания ее членов. Второй пустился в бега, но был задержан в другом регионе страны.

Согласно решению Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года, управленческий центр секты и входящие в ее структуру региональные отделения ликвидированы по всей России. Причинами стали неподчинение власти, отрицание государственности, неприятие иных вероисповеданий, отречение от семей и разрушение любых социальных связей вне секты.

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#дети #закон #происшествия #религия

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