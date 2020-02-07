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сегодня, 17:22 2

Волк, вышедший к людям в амурском селе, оказался бешеным

Волк, вышедший к людям в амурском селе, оказался бешеным
Фото: кадр видео

Специалисты установили, что волк, который вышел к людям в селе Райгородка Ромненского района Амурской области, был бешеным. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в управлении ветеринарии региона.

«Мы зарегистрировали заболевание бешенством. Наложен карантин, проводится клинический осмотр животных. Все сельскохозяйственные животные были внепланово привиты. Ведется разъяснительная работа с населением», – сказал начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов. Он уточнил, что карантин наложен на подворье, где убили волка.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 3 февраля: на одно из подворий в селе Райгородка забрел волк, и хищника убил хозяин дома. Люди не пострадали, однако зверь задрал собаку.

Случаев заболевания животных бешенством в Амурской области не регистрировали много лет – до ноября 2018 года, когда заболевание выявили у коровы из хозяйства в Михайловском районе.

Бешенство – особо опасное смертельное заболевание, вызываемое вирусом. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Житель области

    Житель области
    45 минут назад

    А обязательно фото убитого волка публиковать?..этот сайт и дети смотрят..ваще есть мозг у людей?

  • Житель области

    Житель области
    45 минут назад

    А обязательно фото убитого волка публиковать?..этот сайт и дети смотрят..ваще есть мозг у людей?

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