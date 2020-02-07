Из-за коронавируса детей с Дальнего Востока не берут на ближайшую смену в «Артек»

Школьники из Приамурья и других регионов Дальнего Востока не смогут поехать на ближайшую смену в престижный международный детский центр «Артек». Об этом предупреждает руководство центра, рассылая соответствующие уведомления. Связано это с коронавирусом.

В международный детский центр на побережье Черного моря в Крыму можно попасть как за деньги (путевка стоит 80 тысяч рублей), так и на бюджетной основе: регионам РФ на смены выделяется определенное количество квот. Получить их, по словам и родителей, и детей, очень непросто. Некоторые пытаются годами. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. То есть в центр принимают детей во всех смыслах одаренных.

На ближайшую смену Приамурье получило 15 путевок. Но ни один из одаренных амурских детей на эту смену не попадет.

«На ближайшую третью смену – мартовскую – Амурской области в рамках установленных квот выделено 15 мест. Но в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией руководством МДЦ "Артек" принято решение о переносе смены на октябрь-ноябрь, о чем в кратчайшие сроки было уведомлено региональное правительство», – прокомментировали в министерстве образования и науки Амурской области. Также в ведомстве сообщили, что с учетом уже имеющихся и перенесенных квот в октябре-ноябре на 12 смене в «Артеке» отдохнут 25 амурских детей.

Решение о переносе квот в «Артеке» объяснили желанием не допустить распространение новой коронавирусной инфекции.

Один из тех, кто мог бы, но не поедет на мартовскую смену в «Артек» – девятиклассник из гимназии № 1 Благовещенска Роман Прокопов. Попасть в центр он пытался неоднократно. И вот недавно ему пришло сообщение о том, что он получил путевку на март. Теперь ему предлагают попасть на 12-ю – осеннюю смену.

«Очень большая временная разница между этими сменами. И, возможно, я на эту смену не попаду в силу того, что я могу уйти из школы и поступить в колледж. Я считаю это нарушением своих прав. Эту путевку я заслужил своим трудом, то есть все было на основе моих заработанных достижений за три года. Я получил эту путевку. И почему меня ее вдруг лишают?» – не понимает Роман.

При этом на сайте самого центра «Артек» перечислен список противопоказаний для направления к ним детей. Среди них есть и инфекционные заболевания, но заболеваний, схожих по симптомам с новой коронавирусной инфекцией нет.

«Их решение я считаю абсурдным и неправильным. Потому что, по-моему, это какая-то дискриминация по территориальному признаку. У нас даже не обнаружено ни одного случая коронавируса, и при этом Тюменскую область, где коронавирус обнаружили, не лишили путевок. И вот все, кому мы позвонили – и представителю региональных операторов всех в целом, звонили заместителю главного врача, звонили еще какой-то администрации, – и все сказали одно: для подстраховки. Но для какой подстраховки? Все знают, что у нас этого вируса нет. Существует такое понятие, как медосмотры, которые можно провести, чтобы выявить наличие или отсутствие этого вируса», – возмущается одаренный школьник.

Эта ситуация коснулась не только Амурскую область. С третьей смены на 12-ю квоты перенесли для школьников Приморского и Хабаровского краев, а также для Забайкалья. Об этом родителей предупреждают на горячей линии «Артека». Все эти регионы получили одинаковые письма, в которых в качестве причины указан коронавирус.

Региональные операторы Еврейской автономной области, а также Магаданской и Сахалинской, Чукотского автономного округа и Камчатского края в телефоном разговоре сообщили корреспонденту Амур.инфо, что им квоты на март не выделялись.

В Республике Бурятия прокомментировали, что по поводу путевок на март, которые выделили их региону, никакой дополнительной информации не получали. Представитель Якутии оказался недоступен для комментариев.

В целом регоператоры о переносе смен говорят спокойно. Чего не скажешь о лишенных путевок школьниках. К примеру, благовещенский девятиклассник Роман сообщил, что его семья подумывает обратиться в прокуратуру для защиты его нарушенных, как он считает, прав.

На все вопросы, которые касаются перерегистрации на портале АИС «Путевка» и получения путевок в МДЦ, готовы проконсультировать по телефонам: 8(4162)226-252, 226-209, сообщают в региональном министерстве образования.