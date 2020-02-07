Александр Эндерс, обвинявшийся в убийстве Веры Захаровой, покинул Амурскую область

«Эндерс переехал в Краснодарский край. Проживает там, насколько нам известно», – отметил во время пресс-конференции амурского следственного управления руководитель ведомства Станислав Белянский.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 10-летняя школьница пропала 8 сентября 2014 года. Девочку искали везде, всеми возможными способами. Спустя полгода, в апреле 2015 года, близ села Васильевка были обнаружены вещи и останки ребенка. В сентябре 2016 года следствие заявило о раскрытии дела: обвинение в убийстве пало на Александра Эндерса. Это муж родной тети девочки. 23 марта 2017 года Эндерса судили присяжные. Коллегия вынесла оправдательный вердикт, решив, что Эндерс не виновен ни в совершении насильственных действий сексуального характера, ни в убийстве Веры.

Дело об убийстве девочки расследуется шестой год. «Расследование продолжается. Проводятся экспертизы, следственные действия, допрашиваются свидетели. Расследование ведется на постоянной основе. Только за последний месяц допрошены около 200 человек. Пока новых данных о лице, совершившем преступление, нет», – сообщило руководство СУ СК РФ по Амурской области.