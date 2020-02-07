Житель Белогорска, забивший насмерть годовалого ребенка, предстанет перед судом

Как сообщало ИА «Амур.инфо», об избиении ребенка в Белогорске стало известно 18 февраля 2019 года. Пострадавшего малыша в состоянии комы доставили в больницу. Выяснилось, что избиение продолжалось три дня. Из Белогорской городской больницы мальчик был доставлен в Благовещенск – в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Врачи боролись за жизнь ребенка, но полученные им травмы оказались смертельными.

«Расследование уголовного дела окончено, обвинительное заключение подписано прокурором и направлено в суд. Фигурант предстанет перед судом по обвинению в совершении трех преступлений: по части 2 статьи 112 "Причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего", части 2 статьи 117 "Истязание малолетнего" и части 2 статьи 105 "Убийство малолетнего". Последняя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 или пожизненно, по статье 112 – до пяти лет лишения свободы, по статье 117 – от трех до семи лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Амурский областной суд», – сообщил на итоговой пресс-конференции амурского следственного управления руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области Иван Залунин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мать погибшего мальчика, на глазах которой сожитель до смерти забил ее годовалого сына, признали виновной по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».