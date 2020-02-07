Около 100 миллионов рублей взыскали с амурчан, не плативших взносы на капремонт

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За 2019 год фонд капремонта Амурской области направил в суды более 19 700 исковых заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт на общую сумму 212,3 миллиона. На принудительное взыскание направлены исполнительные документы на сумму 219,5 миллиона. Всего в 2019 году с должников взыскано 96,8 миллиона.

«Уплата взносов на капремонт – обязанность, установленная законом. В настоящее время к неплательщикам применяются те же меры воздействия, какие применяются к должникам за жилищно-коммунальные услуги: начисление пени, взыскание долга через службу судебных приставов. Кроме того, регоператор напрямую направляет судебные решения в кредитные учреждения и отделение Пенсионного фонда», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора фонда капитального ремонта региона Дмитрий Шоплик.

Вопрос о претензионной работе стоит и перед собственниками домов, которые собирают взносы на капитальный ремонт на специальном счете. В этом случае собственники самостоятельно должны осуществлять работу с должниками по уплате взносов, сообщается в Инстаграме министерства ЖКХ Амурской области.