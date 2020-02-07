Амурчанина, который сбыл почти полкило гашишного масла, будут судить

В Приамурье 45-летний мужчина сбыл около полукилограмма гашишного масла знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления. Уголовное дело по факту сбыта наркотиков направлено в суд.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Тындинского ЛО МВД России на транспорте. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#происшествия

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Любовь Чуприна