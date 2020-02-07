В Благовещенске на выходные закроют движение автобусов по улице Пролетарской
В субботу и воскресенье, 8-9 февраля, на улице Пролетарской от Мухина до Калинина приостановят движение общественного транспорта. На проезжей части пройдут ремонтные работы.
Администрация Благовещенска опубликовала схему движения автобусов на этом участке.
Маршрут № 38: ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Мухина – далее по маршруту (в обоих направлениях).
Маршрут № 44: ул. Калинина – ул. Октябрьская – ул. Мухина – далее по маршруту (в обоих направлениях).
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