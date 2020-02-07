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сегодня, 16:27 0

Парашютисты прыгнут с вертолета на лед Владимировского озера

Парашютисты прыгнут с вертолета на лед Владимировского озера
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в рамках проведения массовой лыжной гонки спасатели региональной поисково-спасательной базы, парашютного клуба «Крылья Амура» совершат прыжок с вертолета. Прыгнет 21 парашютист.

Наблюдать зрелищное шоу можно будет в 11:15 сразу после открытия игровых площадок. Массовая гонка «Лыжня-2020» состоится в субботу, 8 февраля, на втором Владимировском озере.

Работа мандатной комиссии стартует в 09:00. Открытие игровых площадок и зон мастер-классов – с 11:00. Парад открытие – в 12:00. Первый старт – в 12:15. Парад-закрытие и награждение начнётся в 14:00, сообщает администрация Благовещенска.

К всероссийской акции «Лыжня-2020» Приамурье присоединится в 14 раз. Ранее предполагалось, что в массовом старте примут участие около 10 тысяч жителей Амурской области. Лыжные трассы будут готовы в большинстве муниципальных образований области.

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