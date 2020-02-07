Из-за коронавируса в Нячанге закрывают достопримечательности

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Ранее премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил об эпидемии коронавируса в стране. Ее началом называют 23 января, когда два первых случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме. В заявлении подчеркивается, что вспышка является «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение».

Из-за вспышки в Китае опасного заболевания и распространения его по миру в Нячанге закрыли храмовый комплекс Понагар средневекового государства Тямпа. Предупреждения о закрытии достопримечательности, куда часто привозили как российских, так и китайских туристов, размещены около официальных касс на трех языках: вьетнамском, английском и китайском. Информацию распространили также среди организаторов туристических поездок.

Крупнейший во Вьетнаме парк развлечений «Винперл» также принял меры предосторожности: перед входом каждому посетителю измеряют температуру. Также размещена информация о симптомах и мерах предосторожности: нельзя касаться руками рта, глаз и носа, пользоваться защитными масками и антибактериальными средствами для рук. Такие средства находятся в свободном доступе на стойках, где работают сотрудники парка, сообщает РИА Новости.

Защитные маски в Нячанге найти не так просто. Еще неделю назад они свободно продавались в любой аптеке города в любом количестве. Но теперь в центральной части они закончились. Кстати, масками чаще пользуются жители Вьетнама, туристы из Кореи и Китая. Россияне – редко. Крупные отели предупреждают своих постояльцев о распространении вируса, бесплатно выдают маски и предлагают купить термометр для измерения температуры самостоятельно.

Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) ранее объявило о том, что все разрешения, выданные на осуществление перелетов между Вьетнамом и Китаем, были временно аннулированы. В аэропортах Вьетнама также введен дополнительный режим – у всех прибывающих и вылетающих измеряется температура с помощью тепловых экранов.