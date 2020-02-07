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Известный специалист по работе с голосом Виктор Емельянов провел занятия с творческими людьми Приамурья

Известный специалист по работе с голосом Виктор Емельянов провел занятия с творческими людьми Приамурья

Почему важно найти «свой голос» и как правильно с ним работать. На эти и другие вопросы ответил известный специалист по работе с голосом Виктор Емельянов. В Благовещенске он проводит свой второй авторский семинар. Занятия проходят в Центральной детской школе искусств с 6 по 8 февраля.

Виктор Емельянов проводит практикум на тему «Фонопедический метод развития голоса и эстетическая традиция в вокале». Визит такого известного в профессиональных кругах специалиста - значимое событие для специалистов города и области, работающих с голосом.

На семинар были приглашены преподаватели по вокалу и хормейстеры благовещенских и областных учреждений культуры (Сковородино, Свободный, Возжаевка, Константиновка, Усть-Ивановка, Гродеково), а также студенты и преподаватели вокальных дисциплин Амурского областного колледжа искусств и культуры, Амурского педагогического колледжа и преподаватели ЦДШИ.

5 февраля Виктор Емельянов дал интервью в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

Для справки:

Емельянов Виктор Вадимович - кандидат педагогических наук, автор книг и научных публикаций о развитии и координации голоса, в прошлом исполнитель певческих партий в оперетте Новосибирского театра музкомедии и оперных партий в студии НГК имени Глинки, в настоящем - профессиональный консультант по управлению голосом. В Благовещенске Виктор Емельянов уже проводил семинар в 2016 году.

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#культура #музыка

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