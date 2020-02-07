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В Благовещенске разбилась легковушка (видео)

В Благовещенске разбилась легковушка (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 15:06

7 февраля в Благовещенске произошло жесткое ДТП: разбился легковой автомобиль. Видео с места происшествия появились в социальных сетях.

По сведениям инстаграм-паблика kriminal.blg, авария случилась на улице Мухина между Горького и Амурской. Участником ДТП является один автомобиль. «Из машины прохожие достали женщину, а вот водителя-мужчину доставали уже спасатели. С различной степени тяжести травмами доставлен в больницу», – пишет паблик.

«Автомобиль перевернулся во время движения. По словам очевидцев, произошла авария из-за пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель и пассажиры живы», – написал инстаграм-паблик skaner28.

Источник агентства сообщил, что в аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области сказали, что на месте сейчас работают полицейские, уточняются обстоятельства случившегося. Данные о пострадавших появятся позже.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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