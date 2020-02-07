В Благовещенске разбилась легковушка (видео)
Обновлено: 15:06
7 февраля в Благовещенске произошло жесткое ДТП: разбился легковой автомобиль. Видео с места происшествия появились в социальных сетях.
По сведениям инстаграм-паблика kriminal.blg, авария случилась на улице Мухина между Горького и Амурской. Участником ДТП является один автомобиль. «Из машины прохожие достали женщину, а вот водителя-мужчину доставали уже спасатели. С различной степени тяжести травмами доставлен в больницу», – пишет паблик.
«Автомобиль перевернулся во время движения. По словам очевидцев, произошла авария из-за пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель и пассажиры живы», – написал инстаграм-паблик skaner28.
Источник агентства сообщил, что в аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.
В пресс-службе УМВД России по Амурской области сказали, что на месте сейчас работают полицейские, уточняются обстоятельства случившегося. Данные о пострадавших появятся позже.
Видео: instagram.com/kriminal.blg
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