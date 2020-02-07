В амурском правительстве подтвердили информацию о приостановлении реорганизации Зейской стоматологии

Фото: правительство Амурской области

Слияние Зейской больницы и Зейской стоматологии приостановлено. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с медицинским сообществом в Зее.

«На данный момент объединение приостановлено. Возможно, через год мы вернемся к обсуждению данного вопроса, все будет зависеть от эффективности работы стоматологической поликлиники. Сфера здравоохранения – это единая система, она лечит одних и тех же людей. Поэтому всё в этой отрасли должно быть подчинено единому центру. Те решения, которые были приняты два года назад, исходили из необходимости оптимизации. Сейчас ситуация с бюджетом региона изменилась в лучшую сторону, и нет необходимости проводить экстренные меры по оптимизации», – сказал Орлов.

Губернатор подчеркнул, что прокуратурой возбуждено два уголовных дела. Одно по нецелевому использованию средств в стоматологии, другое касается Зейской районной больницы. «Я попросил органы прокуратуры скорее завершить работу и поставить окончательную точку в этих делах», – добавил глава региона.

Ранее о приостановлении реорганизации Зейской стоматологии сообщало ОНФ. Решение об этом было принято на совещании в правительстве, чтобы «дополнительно просчитать связанные с ним риски и сохранить качество стоматологической помощи населению».

Сотрудники Зейской стоматологии были недовольны тем, что учреждение хотят присоединять к Зейской больнице. Работники выражали опасение, что после присоединения финансовое положение стоматологии ухудшится и это отразится на качестве медицинской помощи.

На встрече с губернатором также было озвучено, что планируется реконструировать старое здание взрослой поликлиники больницы. «В планах замена лифтов, вентиляции, кровли и проведение косметического ремонта. При проектировании будет учитываться концепция бережливой поликлиники. Возможно, все работы будут проводиться в два этапа», – рассказала главврач Зейской больницы.

Руководитель региона обратил внимание на обязательное согласование ремонта здания с контролирующими органами, в частности с управлением Роспотребнадзора. На экспертизе находится проектная документация детской поликлиники. После её завершения найдут подрядчика и в этом году приступят к работам.

Еще одним пунктом поездки руководителя Приамурья стала школа № 4 города Зея. Тема создания современной спортплощадки на территории школы ранее поднималась жителями неоднократно. Руководитель области поручил министерству финансов предусмотреть средства на строительство стадиона школы, сообщает амурское правительство.

Фото: правительство Амурской области