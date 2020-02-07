Объем импорта китайских овощей на российский Дальний Восток упал почти вдвое

Объем экспорта с российского Дальнего Востока в Китай в январе сократился в годовом выражении, а импорта вырос. При этом ввоз овощей и фруктов из Китая упал почти вдвое, сообщил журналистам представитель дальневосточного таможенного управления.

«Объем экспорта в Китай товаров в январе 2020 года к объему экспорта в январе 2019 года в натуральном выражении сократился на 21 % – с 782 700 до 620 000 тонн, стоимость возросла на 5,5 % – с 239 до 252 миллионов долларов. Объем импорта товаров из Китая в январе 2020 года к аналогичному периоду прошлого года в натуральном выражении возрос на 17 % – до 341 800 тонн, стоимость – на 23,8 %, до 1,15 миллиарда долларов, сказал собеседник.

Он добавил, что в целом номенклатура товарооборота с Китаем в этом году не изменилась. «При этом следует отметить снижение объемов ввоза овощей и фруктов почти в два раза по нетто и на 27,5 % – по стоимости», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья и Приамурья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены.

До закрытия границы с Китаем из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за килограмм. Закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу. Сейчас грузовое автосообщение открыли. Это решит проблему дефицита овощей.

До закрытия границы с Китаем из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей за килограмм. Закрытие грузового автотранспортного сообщения с Китаем привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу. Сейчас грузовое автосообщение открыли. Это решит проблему дефицита овощей.

Поставки сои на рынок Китая из Амурской области, которые также прекратились на время закрытия трансграничного грузового сообщения, будут возобновлены после восстановления двустороннего грузооборота. Об этом в пятницу рассказала ТАСС начальник управления продовольственных ресурсов минсельхоза области Наталья Тюшникова. Амурская область производит до 40 % всей российской сои, большая часть которой поставляется в Китай.

«Сейчас соя, которая не была продана во время простоя границы, остается просто на складах, и все равно будет экспортирована в Китай. Перераспределять продажи, на мой взгляд, в данной ситуации не имеет смысла, мы и так получили в 2019 году урожай меньше, чем обычно – всего около 860 000 тонн против более чем миллиона [годом раньше]. Так что с запуском грузового сообщения соя снова пойдет на экспорт», – рассказала Тюшникова.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке, чтобы препятствовать распространению коронавируса нового типа. Ранее на большинстве автомобильных пунктов пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля, а на некоторых – до 7 февраля.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Число погибших от нового вируса в Китае превысило 600 человек.