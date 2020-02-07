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7февраля
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сегодня, 14:24 2

Временный коридор между Хэйхэ и Благовещенском снова откроется 8 февраля

Временный коридор между Хэйхэ и Благовещенском снова откроется 8 февраля
Фото: Амур.инфо

8 февраля откроется очередной временный коридор через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Он проработает с 14:00 до 16:30.

Вернуться в Россию в субботу планируют около 30 россиян. Каждому из них, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.

Транспортный коридор 8 февраля станет пятым по счету между Благовещенском и Хэйхэ, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. В прошлый раз коридор работал 5 февраля.

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#Китай #коронавирус в Китае #транспорт

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    52 минуты назад

    Да откройте вы уже границу да и всё смысл таких мер. Что значит на домашнем карантине вопервых как вы отслеживаете перемещение что он домашний, а во вторых как будто человек дома нискем не обща

  • 028rus

    028rus
    49 минут назад

    Как будто дома человек нискем не общается, а те в свою очередь не передвигаются свободно по городу

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