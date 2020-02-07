Временный коридор между Хэйхэ и Благовещенском снова откроется 8 февраля

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8 февраля откроется очередной временный коридор через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Он проработает с 14:00 до 16:30.

Вернуться в Россию в субботу планируют около 30 россиян. Каждому из них, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.

Транспортный коридор 8 февраля станет пятым по счету между Благовещенском и Хэйхэ, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. В прошлый раз коридор работал 5 февраля.