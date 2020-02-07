В Свободном подросток погиб от отравления газом

В производстве амурского следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по факту гибели подростка в Свободном. Несовершеннолетний погиб, надышавшись газом из баллончика.

Как сообщили журналистам во время итоговой пресс-конференции ведомства, трагедия произошла в январе 2020 года. «Подростки закрылись в гараже, сели в автомобиль, включили обогреватель "Ветерок" и вдыхали газ. Вещество распространилось по салону машины, произошел взрыв. Подростки не получили серьезных травм и увечий, но один из них погиб в результате отравления газом. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и дано заключение», – рассказал заместитель руководителя следственного управления СК России по Амурской области Игорь Кузенков.

«Причиной смерти явилось то, что они дышали газом. К сожалению, токсикомания среди подростков имеет место быть. Ребята вдыхают бытовой газ в баллончиках, предназначенный для использования в газовых плитах или для заправки зажигалок. Токсикомания – зло», – подчеркнул руководитель следственного управления СК РФ по Амурской области Станислав Белянский.