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сегодня, 14:21 2

В Свободном подросток погиб от отравления газом

В Свободном подросток погиб от отравления газом
Фото: krsk.au.ru

В производстве амурского следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по факту гибели подростка в Свободном. Несовершеннолетний погиб, надышавшись газом из баллончика.

Как сообщили журналистам во время итоговой пресс-конференции ведомства, трагедия произошла в январе 2020 года. «Подростки закрылись в гараже, сели в автомобиль, включили обогреватель "Ветерок" и вдыхали газ. Вещество распространилось по салону машины, произошел взрыв. Подростки не получили серьезных травм и увечий, но один из них погиб в результате отравления газом. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и дано заключение», – рассказал заместитель руководителя следственного управления СК России по Амурской области Игорь Кузенков.

«Причиной смерти явилось то, что они дышали газом. К сожалению, токсикомания среди подростков имеет место быть. Ребята вдыхают бытовой газ в баллончиках, предназначенный для использования в газовых плитах или для заправки зажигалок. Токсикомания – зло», – подчеркнул руководитель следственного управления СК РФ по Амурской области Станислав Белянский.

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#дети #закон #криминал #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    56 минут назад

    не умеешь пердеть в лужу - не пугай лягушек

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    6 минут назад

    спасибо за нужную информацию, теперь кто не знал об этом способе, обязательно возьмет себе на вооружение

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