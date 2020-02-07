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сегодня, 14:11 5

У матери грудного младенца, умершего в Зее, не хватало денег на детскую молочную смесь

У матери грудного младенца, умершего в Зее, не хватало денег на детскую молочную смесь
Фото: pixabay.com

Жительница Зеи погубила четырехмесячную дочь, давая ей обычное сухое молоко, разведенное водой. На покупку смесей для детского питания у женщины не было денег. Медиков, осуществлявших патронаж грудного ребенка, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в апреле 2019 года 24-летняя жительница города Зеи родила девочку. Все лето молодая мать кормила ребенка не специальной смесью для грудных детей, а сухим молоком, разбавленным водой. 22 августа малышка скончалась. Как установил эксперт, неполноценное питание привело к развитию патологических процессов, несовместимых с жизнью.

Как сообщили во время итоговой пресс-конференции в амурском следственном управлении, молодая мать, не имея средств к существованию и полагаясь на свой недостаточный жизненный опыт, полагала, что ребенку подходит такое питание.

«По итогам расследования в медицинскую организацию было направлено представление. По его результатам три медицинских работника, которые причастны к осуществлению патронажа, привлечены к дисциплинарной ответственности. По словам матери и по их словам, они видели в квартире банку от детского питания известной марки, но что в ней находилось на самом деле, известно не было. И чем мать кормила ребенка, также было неизвестно», – рассказал заместитель руководителя следственного управления СК России по Амурской области Игорь Кузенков, добавив, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Матери грозит ответственность за причинение смерти по неосторожности. Статья предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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#дети #закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    54 минуты назад

    Это финиш, господа! Даже в немецкой оккупации младенцы выживали. Вот до чего довели Россию Путлер с Медведебельсом...

  • Нур

    Нур
    31 минута назад

    НА пивасик и сигареты, на корм себе и сожителю, у матери деньги были, и ребенок второй, опыт есть, старшего тоже заменителем (растителльным) сухим "молоком", кормила, выжил

  • Талли

    Талли
    15 минут назад

    Дмитрий Русский

    Это финиш, господа! Даже в немецкой оккупации младенцы выживали. Вот до чего довели Россию Путлер с Медведебельсом...



    Да Путин виноват, а не мать.

  • sabotazh

    sabotazh
    3 минуты назад

    Нур

    НА пивасик и сигареты, на корм себе и сожителю, у матери деньги были, и ребенок второй, опыт есть, старшего тоже заменителем (растителльным) сухим "молоком", кормила, выжил



    Откуда вам знать на что хватало денег, а на что нет?

    Факт на лицо! Государству похрен на младенцев, матерей и прочих малоимущих жителей.

    Сейчас живут только обеспеченные люди, остальные выживают.

    Главное правило в государстве: больных, нищих, стариков - всех в расход... Хорошо, хоть не в печь...

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