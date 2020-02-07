У матери грудного младенца, умершего в Зее, не хватало денег на детскую молочную смесь

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в апреле 2019 года 24-летняя жительница города Зеи родила девочку. Все лето молодая мать кормила ребенка не специальной смесью для грудных детей, а сухим молоком, разбавленным водой. 22 августа малышка скончалась. Как установил эксперт, неполноценное питание привело к развитию патологических процессов, несовместимых с жизнью.

Как сообщили во время итоговой пресс-конференции в амурском следственном управлении, молодая мать, не имея средств к существованию и полагаясь на свой недостаточный жизненный опыт, полагала, что ребенку подходит такое питание.

«По итогам расследования в медицинскую организацию было направлено представление. По его результатам три медицинских работника, которые причастны к осуществлению патронажа, привлечены к дисциплинарной ответственности. По словам матери и по их словам, они видели в квартире банку от детского питания известной марки, но что в ней находилось на самом деле, известно не было. И чем мать кормила ребенка, также было неизвестно», – рассказал заместитель руководителя следственного управления СК России по Амурской области Игорь Кузенков, добавив, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Матери грозит ответственность за причинение смерти по неосторожности. Статья предусматривает в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.