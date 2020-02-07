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сегодня, 14:09 0

Житель Тамбовского района, лишенный водительских прав, напился и сел за руль

Житель Тамбовского района, лишенный водительских прав, напился и сел за руль
Фото: pixabay.com

Жителю Тамбовского района дали 1 год условно за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Несколько лет назад мужчину лишили водительских прав на полтора года за отказ от прохождения медосвидетельствования. Однако удостоверение в ГИБДД он не сдал.

В ноябре 2019 года амурчанин, выпив, сел за руль, и не справился с управлением. Он съехал кювет и был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 1 год лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор не вступил в законную силу.

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#ДТП #происшествия

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