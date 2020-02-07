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Концерт & интервью: в филармонии состоялся необычный проект

Концерт & интервью: в филармонии состоялся необычный проект

Амурская областная филармония и программа «Простые вопросы» реализовали новый формат проведения концертов инструментальной музыки. Музыканты Андрей и Никита Говоровы не только выступали перед публикой, но и отвечали на вопросы ведущей программы Натальи Наделяевой.

Братья Андрей и Никита Говоровы родом из Тынды. Они лауреаты многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатели медалей различных степеней молодежных Дельфийских игр России. В настоящее время Андрей и Никита обучаются в Российской академии музыки имени Гнесиных. Вместе с концертмейстером академии Нелли Пчелинцевой они создали трио New Balalaika.

«На балалайке мы изначально не планировали играть. Как-то мой брат Андрей изъявил желание играть на гитаре, и мама повела нас в музыкальную школу, – вспоминает Никита Говоров. – Это был сентябрь или октябрь, и завуч нам сказала, что на класс гитары мест уже нет, но мы можем поиграть пока на балалайке. Поиграли мы год-два на балалайке, и этот инструмент нас увлек».

Братья рассказали, что попасть учиться в знаменитую «Гнесинку» очень непросто. Например, к каждому педагогу на одно место претендуют четыре человека. А еще показали свои пальцы: «У нас мозоли на пальцах, а бывает, что и в кровь их стираем», – добавляют музыканты.

Как проходил необычный концерт можно понять, посмотрев видео.

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#концерты #музыка #Простые вопросы

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