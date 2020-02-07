Благовещенец, устроивший шоу с жидким азотом, может лишиться свободы на срок до 2 лет

Благовещенца, который проводил праздничное мероприятие на одной из баз отдыха, будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время мероприятия мужчина нанес вред здоровью посетительнице, когда показывал фокус с жидким азотом.

В суд уголовное дело в отношении жителя областного центра направила городская прокуратура. Установлено, что в ноябре 2019 года в помещении базы отдыха 21-летний молодой человек показывал «Крио-шоу». При этом он использовал опасное химическое вещество «жидкий азот», температура кипения которого – минус 196 градусов. В какой-то момент благовещенец налил азот на ладони участницы шоу. В результате продолжительного воздействия на кожу рук потерпевшей причинен легкий вред здоровью.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы, сообщает амурская прокуратура.