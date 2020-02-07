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Амурчан просят сообщать о несанкционированных свалках

Амурчан просят сообщать о несанкционированных свалках
Фото: Амур.инфо

В Инстаграме министерства ЖКХ Амурской области появилось обращение к жителям региона. Их просят сообщать о несанкционированных свалках мусора.

«Уважаемые амурчане! Для ликвидации несанкционированных свалок региональный оператор ООО "Полигон" просит вас сообщать ему в директ @poligon28ro информацию с указанием местонахождения свалки и фотографией этого места», – сказано в сообщении.

Специалисты регоператора фиксируют местонахождение и объем свалки. Затем собственнику земельного участка, на котором она находится, направляется уведомление о необходимости убрать мусор за 30 дней. Если за это время территорию в порядок не привели, то это обязан сделать непосредственно региональный оператор с выставлением счета на компенсацию понесенных расходов собственнику земли.

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#мусор

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад



    Попрошайки, берите пример с других регионов

  • volck0v

    volck0v
    49 минут назад

    А "полигон" вообще оборзел они даже санкционированные точки складирования мусора не убирают. Им и звонишь, и пишешь, и фото шлешь а они тупо отвечают - факт не подтвердился. Мы им платим "незашто" причем очень не маленькие деньги. Фирма по сбору денег с населения. Так бы и назвали платеж - "незашто" или "просто так".

  • sabotazh

    sabotazh
    34 секунды назад

    Знаю одно такое место по улице Ленина... Между Шимановского и 50 лет Октября...

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