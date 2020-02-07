Амурчан просят сообщать о несанкционированных свалках

Фото: Амур.инфо

В Инстаграме министерства ЖКХ Амурской области появилось обращение к жителям региона. Их просят сообщать о несанкционированных свалках мусора.

«Уважаемые амурчане! Для ликвидации несанкционированных свалок региональный оператор ООО "Полигон" просит вас сообщать ему в директ @poligon28ro информацию с указанием местонахождения свалки и фотографией этого места», – сказано в сообщении.

Специалисты регоператора фиксируют местонахождение и объем свалки. Затем собственнику земельного участка, на котором она находится, направляется уведомление о необходимости убрать мусор за 30 дней. Если за это время территорию в порядок не привели, то это обязан сделать непосредственно региональный оператор с выставлением счета на компенсацию понесенных расходов собственнику земли.