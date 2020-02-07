Губернатор Амурской области обсудил проблемы Зейского района с его жителями

Фото: пресс-служба областного правительства

В личной беседе с главой Амурской области отец восьми детей Александр Гордымов из Овсянки рассказал о сложностях в получении автотранспорта. В 2018 году, когда у него родился восьмой ребенок, он начал готовить документы на получение сертификата на автомобиль.

Программа предоставления автотранспорта семьям с 8 детьми действует в регионе с 2013 года. По ней, транспорт можно приобрести как для перевозки людей, так и для занятия сельхозработами. У главы семейства большие планы на технику. Имея в распоряжении 44 покосных гектара, он готов расширять хозяйство, даже выучиться на вождение трактором. В планах - увеличение поголовья скота в своем личном подсобном хозяйстве.

Всего в регионе проживают 25 семей, у которых 8 детей, 16 семей с 9 детьми и по две семьи, в которых по 10 и 11 детей. На получение транспорта сформирована очередь из 6 семей. В нынешнем году предусмотрели выделение 600 тысяч рублей на покупку одного авто. Всего же для обеспечения всех многодетных семей автомобилями требуется 3,6 миллиона рублей.

«Приобретение автомобилей для больших семей – одна из мер поддержки. Считаю необходимым полностью закрыть эту очередь и предусмотреть на эти цели нужную сумму средств»,– сказал Василий Орлов. Также было дано поручение минсельхозу области рассмотреть возможные варианты поддержки в части развития личного хозяйства.

С предложением построить новое здание клуба в селе Овсянка обратилась к губернатору учительница начальных классов Виктория Покидько. «В селе сейчас работает Дом культуры 1929 года постройки, всего в нем занимается 11 культурных объединении (больше 200 человек). Здание старое, селу нужно новое здание клуба», – сказала Виктория.

Как пояснила министр культуры и архивного дела области Надежда Доргунова, строительство нового здания возможно за счет включения проекта в федеральные программы, но для этого необходимо наличие ПСД и земельного участка. «Участок на незатопляемом месте подобран, открытым остается вопрос подготовки проектной документации», – сказал глава Зейского района Дмитрий Василенко.

Для расчета стоимости проекта глава области поручил ГКУ «Строитель» посетить предполагаемую площадку строительства, а также рассмотреть варианты строительства клуба из быстровозводимых конструкций.

Наиболее острую проблему для жителей Зеи описала Наталья Кожевникова. По словам горожанки, в Зее большое количество бездомных животных. «Кто-то жалеет и кормит бездомных собак, но это частности, проблему надо решать», – сказала жительница Зеи.

Руководитель управления ветеринарии области Сергей Самохвалов рассказал, что последние 5 лет администрация не может найти компанию, которая займется отловом и содержанием безнадзорных животных. Прорабатывается вопрос постройки приюта для безнадзорных животных из быстровозводимых конструкций. Руководитель области поручил до 15 февраля администрации Зеи и Зейского района представить в управление ветеринарии расчеты на создание межмуниципального приюта. До 1 июля такое учреждение должно быть обустроено и введено в эксплуатацию.

Об отсутствии в штате Зейского больницы работающего врача-эндокринолога рассказала главе области Людмила Гаврилина. Информацию подтвердила министр здравоохранения области Евгения Жарновникова, пояснив, что вопрос решается путем выездной формы работы врача-эндокринолога из областного центра. Специалист проводит прием населения Зеи и Зейского района один раз в месяц в Зейской больнице им. Смирнова.

«По целевому договору в АГМА ведется обучение врача-эндокринолога. Специалист приступит к работе в августе 2021 года. В Зейской больнице из 163 штатных единиц врачебных кадров укомплектовано только 96», – сказала Евгения Жарновникова. Руководитель региона поручил минздраву обратить внимание на использование телемедицины в районе.

Вопросы медицины поднимались и на встрече с жителями. «Здравоохранение – обширная и проблемная сфера не только для Зейского района, но и для Приамурья в целом. Состоит из ряда направлений, в первую очередь это обеспечение кадрами. Недоукомплектованность специалистами в области составляет 16 %, по северным районам значительно выше. Проблемы мы стараемся решить, в первую очередь, за счет программы «Земский доктор», по которой врач получает 2 миллиона рублей в качестве подъемных после переезда на работу в сельскую местность. На мой взгляд, программа работает не совсем эффективно. Соответствующее поручение министерству здравоохранения уже дано. Будет изучено, в чем проблема – в недостаточном размере выплаты или отсутствии комфортного для проживания жилья. Считаю, что должно быть отдельно оговорено с вузами о целевой подготовке специалистов», – сказал Василий Орлов.

В нынешнем году запланирован ремонт пяти детских поликлиник, в том числе и Зейской. Ведется подготовка проектной документации для ремонта крупных взрослых поликлиник на территории области, разработка технического задания на проектирование и строительство терапевтического корпуса в Белогорске. Заканчивается подготовка проектной документации на строительство роддомов в Свободном и Благовещенске.

Улучшение качества медицинских услуг в Приамурье обсуждается и с частными компаниями. Совместно с компанией «Транснефть» планируется строительство поликлиники в Екатеринославке. С компанией «РЖД» рассматривается строительство поликлиники в Ерофей Павловиче.

Значительные изменения в области медицины удалось добиться благодаря участию в нацпроекте «Здравоохранение», по которому в прошлом году Приамурье получило 1,2 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.