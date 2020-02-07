За гибель юного благовещенца в спортивном лагере может ответить врач

Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия в детском лагере произошла 2 июня. На следующий день после начала профильной спортивной смены во время зарядки потерял сознание воспитанник отделения легкой атлетики, мальчик 2005 года рождения.

Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря пытались реанимировать подростка, но безрезультатно. Амурское следственное управление возбудило уголовное дело.

«В настоящее время расследование продолжается, допрошен весь объем свидетелей. Очень большую работу проделали при изъятии медицинских документов, по которым мальчик проходил лечение и обследование. Проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что у ребенка было обнаружено заболевание, которое явилось причиной его смерти. Однако врачи не провели достаточное обследование. Были нарушены все возможные приказы минздрава. В настоящее время решаем вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 109 "Причинение смерти по неосторожности" врача, который допустил эти нарушения», – сообщил во время итоговой пресс-конференции начальник следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

Как объяснил Данил Андреевич, врач не провела полное обследование, которое могло выявить заболевание у мальчика, и выдала ему медицинскую справку о том, что он может заниматься спортом. «В соответствии с приказами Минздрава, детям для занятиями спортом необходимо глубокое обследование, сдача анализов и проведение всего перечня диагностических процедур, позволяющих выявить скрытые заболевания. Есть соответствующие нормативные базы. Врач выбрал упрощенный порядок проведения медосмотра и не провела полную диагностику», – резюмировал руководитель следственного отдела.

Если вина врача будет установлена, специалисту может грозить наказание вплоть до лишения свободы.