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За гибель юного благовещенца в спортивном лагере может ответить врач

За гибель юного благовещенца в спортивном лагере может ответить врач
Фото: pixabay.com

Мальчика, умершего во время спортивной смены в благовещенском лагере «Колосок», допустили к занятиям спортом без тщательного обследования. В настоящее время следствие решает вопрос о привлечении врача к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия в детском лагере произошла 2 июня. На следующий день после начала профильной спортивной смены во время зарядки потерял сознание воспитанник отделения легкой атлетики, мальчик 2005 года рождения.

Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря пытались реанимировать подростка, но безрезультатно. Амурское следственное управление возбудило уголовное дело.

«В настоящее время расследование продолжается, допрошен весь объем свидетелей. Очень большую работу проделали при изъятии медицинских документов, по которым мальчик проходил лечение и обследование. Проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что у ребенка было обнаружено заболевание, которое явилось причиной его смерти. Однако врачи не провели достаточное обследование. Были нарушены все возможные приказы минздрава. В настоящее время решаем вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье 109 "Причинение смерти по неосторожности" врача, который допустил эти нарушения», – сообщил во время итоговой пресс-конференции начальник следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

Как объяснил Данил Андреевич, врач не провела полное обследование, которое могло выявить заболевание у мальчика, и выдала ему медицинскую справку о том, что он может заниматься спортом. «В соответствии с приказами Минздрава, детям для занятиями спортом необходимо глубокое обследование, сдача анализов и проведение всего перечня диагностических процедур, позволяющих выявить скрытые заболевания. Есть соответствующие нормативные базы. Врач выбрал упрощенный порядок проведения медосмотра и не провела полную диагностику», – резюмировал руководитель следственного отдела.

Если вина врача будет установлена, специалисту может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

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#дети #закон #происшествия #спорт

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Полагаю, теперь все несчастные случаи будут переквалифицироваться в задачу "поиск виноватого".

    В футболиста бахнула молния - виноват тренер. Мальчик полез купаться в бассейн и нахлебался воды - виноват спасатель, который отлучился поссать. Девочка ломанулась под колёса автобуса, который уже почти проехал - виноват водитель. Подросток получил травму в заброшенном здании - виноват владелец здания. Человек в автобусе не держался за поручень и приложился очками вниз - виноват водитель. Пьяная девка пролезла к медведю через 2 ограждения и поцарапалась - виноват владелец турбазы с медведем. Чувак в наушниках на ж.д. перроне из-за личной неосторожности попал под поезд - теперь ищет виноватого в лице машиниста/руководства РЖД/станции и пр. Подросток из-за врождённого порока потерял создание и умер - не переживайте, виновный обязательно будет назначен.

    Я хренею с процветающего дебилизма в этой сране. Лет через 5-7 никто не захочет работать ни тренером, ни врачом, ни спасателем или водителем. Останутся одни торговцы шмутками на рынке, ведь так безопаснее для окружающих и 100% никто не пострадает. Аа, ну ещё будут депутаты со следователями, чтобы было кому законы придумывать и потом исполнять.

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