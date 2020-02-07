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сегодня, 13:18 2

Амурчанин раскрыл мошеннику данные своей банковской карты и лишился денег

Амурчанин раскрыл мошеннику данные своей банковской карты и лишился денег
Фото: pexels.com

В дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило заявление мужчины 1986 года рождения. Гражданин сообщил, что лишился денег в результате мошенничества. Он раскрыл данные своей банковской карты лжесотруднику банка.

Предварительно установлено, что мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что у него, как у клиента финансовой организации, имеются бонусы. Для того чтобы их зачислить, нужно продиктовать номер карты и три цифры с оборотной стороны. Как только амурчанин сообщил всю эту информацию, звонивший отключился. После этого на телефон стали поступать СМС-сообщения о переводе денег с карты. В общей сложности ущерб составил около 41 тысячи рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция напоминает гражданам, что сотрудники службы безопасности банков не связываются лично с клиентами банков. «Если с вами связываются неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, и просят в разговоре сообщить личные данные или данные ваших банковских карт (cvv-код, номер банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в СМС-сообщениях), будьте бдительны. Не идите у них на поводу», – пишет УМВД. Следует прервать разговор и перезвонить в отделение банка.

Тем, кто стал жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, нужно незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – с мобильного), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    мда уж. 1986 - вроде не дедушка еще, соображать надо

  • malva

    malva
    1 час назад

    О, звонили недавно, тоже несли бред про бонусы от финансовой организации, начала с ними резко разговаривать, задавать вопросы, сами трубку положили. Да, прибыльное это дело, дураков полно...

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