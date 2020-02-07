Бывший главный тыловик амурской полиции не признает вину в злоупотреблении полномочиями

«Второй отдел по расследованию особо важных дел продолжает расследование уголовного дела по обвинению Михаила Робканова в злоупотреблениями должными полномочиями. Сбор доказательств фактически окончен, сейчас формулируется обвинение в полном объеме, и будет решаться вопрос о направлении уголовного дела в суд, – сообщил в ходе пресс-конференции заместитель руководителя следственного управления СК России по Амурской области Игорь Кузенков – Обвиняемый по-прежнему не признает свою вину в совершении преступления». Робканов продолжит находиться под стражей до 6 апреля текущего года.

По словам Игоря Леонидовича, в настоящее время завершается экспертиза по определению размера ущерба, причиненного действиями бывшего главного тыловика Амурской области. Робканова подозревают в хищении крупной суммы, выделенной на ряд контрактов по тыловому обеспечению полиции Амурской области.

Вскоре после ареста Робканова по подозрению во взяточничестве был задержан его заместитель. Расследование уголовного дела в его отношении продолжается.