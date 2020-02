Юный вокалист из Тынды участвует в телепроекте канала «Россия 1»

Житель Тынды Максим Дмитриев снимается в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Вокальный конкурс – адаптация британского проекта All Together Now.

Выступления участников оценивают 100 человек – певцы, композиторы, продюсеры. Судейский состав во втором сезоне изменился, он представлен такими именами как: DJ Грув, Настя Макаревич, Алексей Глызин, Никита Малинин, Лена Катина («Тату»), Ирина Ортман и многие другие. Возглавляет жюри Сергей Лазарев. В этом сезоне на кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» подано рекордное количество заявок – 10 000. Кроме того, расширилась география участия: теперь это не только жители России, но и СНГ, а также дальнего зарубежья. Как сообщает газета «БАМ», амурчанин Максим Дмитриев – воспитанник образцовой вокальной студии «Музей Пушкина» города Тынды, обладатель звания «Лучший детский голос Амурской области», семикратный победитель международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при международного конкурса Gorski Vijenac в Черногории. Также юный вокалист не раз становился стипендиатом премии губернатора Амурской области одаренным детям и стипендиатом мэра Тынды. Первый выпуск программы вышел в эфир 2 февраля и будет продолжаться по воскресеньям. Как сообщается на сайте «Мосфильма», где проходят съемки шоу, победитель второго сезона телеконкурса получит в качестве приза не только деньги и кубок проекта, но и возможность записать собственную оригинальную песню.

Ракутин Максим