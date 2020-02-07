Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:33 0

Юный вокалист из Тынды участвует в телепроекте канала «Россия 1»

Юный вокалист из Тынды участвует в телепроекте канала «Россия 1»
Фото: @ivemax_

Житель Тынды Максим Дмитриев снимается в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Вокальный конкурс – адаптация британского проекта All Together Now.

Выступления участников оценивают 100 человек – певцы, композиторы, продюсеры. Судейский состав во втором сезоне изменился, он представлен такими именами как: DJ Грув, Настя Макаревич, Алексей Глызин, Никита Малинин, Лена Катина («Тату»), Ирина Ортман и многие другие. Возглавляет жюри Сергей Лазарев.

В этом сезоне на кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» подано рекордное количество заявок – 10 000. Кроме того, расширилась география участия: теперь это не только жители России, но и СНГ, а также дальнего зарубежья.

Как сообщает газета «БАМ», амурчанин Максим Дмитриев – воспитанник образцовой вокальной студии «Музей Пушкина» города Тынды, обладатель звания «Лучший детский голос Амурской области», семикратный победитель международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при международного конкурса Gorski Vijenac в Черногории. Также юный вокалист не раз становился стипендиатом премии губернатора Амурской области одаренным детям и стипендиатом мэра Тынды.

Первый выпуск программы вышел в эфир 2 февраля и будет продолжаться по воскресеньям. Как сообщается на сайте «Мосфильма», где проходят съемки шоу, победитель второго сезона телеконкурса получит в качестве приза не только деньги и кубок проекта, но и возможность записать собственную оригинальную песню.

Просмотров всего: 335

#конкурсы #музыка #ТВ #Тында

распечатать


Культура

Известный специалист по работе с голосом Виктор Емельянов провел занятия с творческими людьми Приамурья
Культура

Концерт & интервью: в филармонии состоялся необычный проект
Общество 6

У россиян возникли проблемы с телевизорами Samsung
Культура 2

Скульптор ледового городка в Благовещенске сделает аллею ледовых фигур
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь